ATP-Turnier in Basel Siebte Auftaktniederlage in Serie für Marterer

Tennisprofi Maximilian Marterer kommt auf der ATP-Tour nicht in Schwung. Der Nürnberger verlor beim Turnier in Basel am Dienstag seine Erstrundenpartie gegen den an Position sieben gesetzten Russen Daniil Medwedew mit 3:6, 5:7. mehr