Saarbrücken/Trier Torwarttrainer Michael Weirich feiert seinen bislang größten sportlichen Erfolg. Nach der Party geht’s (fast) direkt zur Arbeit in der VG-Verwaltung Saarburg.

Nach dem dramatischen Erfolg im DFB-Pokal-Achtelfinale gab’s kein Halten mehr. Bis zum Morgengrauen feierten die Spieler des 1. FC Saarbrücken das Erreichen der Runde der letzten acht Teams. Nicht ganz so lang, aber immerhin dann doch bis 2.30 Uhr, war Torwarttrainer Michael Weirich (Foto: TV-Archiv) mit dabei. Doch die Pflicht rief. Wenige Stunden später, um 7.30 Uhr, saß der 37-jährige Trierer gestern schon wieder an seinem Schreibtisch im Sozialamt der Verbandsgemeinde-Verwaltung Saarburg. Dort arbeitet Weirich in Teilzeit.