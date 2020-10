Eintracht Trier : Henk van Schaik: Der lächelnde Holländer (mit Video)

Über den Dächern von Trier: Henk van Schaik zeigt sich beeindruckt vom Blick über seine neue Wahlheimat von der Mariensäule aus. Foto: TV/Mirko Blahak

Trier Nach einem Probetraining gab’s direkt einen Vertrag: Defensivallrounder Henk van Schaik scheint sich bei Fußball-Oberligist Eintracht Trier als Glücksgriff zu erweisen. Hier spricht der 22-Jährige über sein Schottland-Abenteuer, eine glorreiche Minute, seine ersten Wochen an der Mosel und das Geheimnis seiner blütenweißen Zähne.

Die höchste Erhebung der Niederlande auf dem europäischen Festland ist der Vaalserberg mit 322,4 Metern. Fast so hoch hinaus ging es für Henk van Schaik dieser Tage in seiner neuen Wahlheimat. Bei einem Spaziergang zur Mariensäule oberhalb von Trier plauderte der 22-Jährige mit dem TV über seine bisherige Fußballer-Karriere und sein Leben.

Eine kleine Enttäuschung musste van Schaik „verkraften“, als er erfuhr, nicht der erste niederländische Spieler im Dress der Eintracht zu sein. Sylvano Comvalius war ihm 2013 zuvorgekommen. Egal. Ansonsten läuft es für den 1,92-Meter-Hünen aus Leiden im Westen des Nachbarlands bei der Eintracht bislang geschmeidig. Er überzeugte im Sommer auf Anhieb in einem Probetraining. In der bisherigen Saison ist auf ihn stets Verlass – sei es als Innenverteidiger oder ,Sechser‘ im defensiven Mittelfeld. „Mich hat das Gesamtpaket in Trier überzeugt. Ich wusste direkt nach dem Probetraining: Hier will ich unterschreiben“, sagt van Schaik, der die Fußball-Leidenschaft in die Wiege gelegt bekam. „Mein Vater ist fußball-verrückt. Er hat in der Jugend bei Feyenoord Rotterdam gespielt“, berichtet van Schaik. Der Filius begann als Vierjähriger mit dem Fußball. Er spielte zunächst als Stürmer, ziemlich schnell aber rückte er in die Abwehr.

Extra Video: Ist Henk van Schaik ein echter Holländer? Wenn es um die Charakterisierung unserer niederländischen Nachbarn geht, ist die Klischee-Kiste reich bestückt. Doch was stimmt tatsächlich? Und ist Triers Defensivspieler Henk van Schaik ein richtiger Holländer? Wir haben ihm in einem Video auf den Zahn gefühlt - mit einem Augenzwinkern: Das Ergebnis gibt’s im hier eingebetteten Beitrag zu sehen.

Früher bewunderte er John Terry. Als 19-Jähriger wechselte er von ADO Den Haag ins Reserveteam von Twente Enschede. „Nach einem Jahr hatte ich dort als junger Spieler leider keine Perspektive mehr, da die erste Mannschaft abgestiegen war und die Reserve finanziellen Zwängen zum Opfer fiel“, erinnert sich van Schaik.

Er wagte den ungewöhnlichen Schritt nach Schottland. Zum Erstligisten Livingston FC. Eine einzige Minute veränderte dort sein Leben. Im Spiel gegen Celtic Glasgow (0:0) feierte er sein Debüt. Vor 9016 Zuschauern im proppenvollen Stadion, bei einem Livespiel im Fernsehen, als Einwechselspieler in der vierten Minute der Nachspielzeit. „Ein Traum wurde wahr. Es war unglaublich. Wenige Wochen zuvor wusste ich nicht, wie es weitergeht. Ob ich weiter Fußball spiele, zurück zur Schule gehe oder eine Ausbildung mache“, sagt van Schaik.

Der Kurzeinsatz mit dem ganzen Drumherum gab ihm Motivation, dranzubleiben. Doch eine Knieverletzung bremste ihn aus. Das Schottland-Abenteuer endete nach zehn Monaten, in denen er noch bei zwei Zweitligisten unter Vertrag stand.

Nun also seine Premiere in Deutschland. „Ich hatte im Vorfeld schon etwas über Trier gehört. Aber nicht vom Fußballverein, sondern weil so viele Niederländer zum Campen an die Mosel kommen“, sagt van Schaik, der fußläufig drei Minuten vom Moselstadion entfernt ein Appartement in einem Hochhaus bezogen hat – fast Tür an Tür zum Teamkameraden Edis Sinanovic. Sportlich fühlt er sich wohl beim SVE. „Spiele in Schottland werden sehr intensiv geführt. In den Niederlanden dagegen wird sehr viel Wert auf das Positionsspiel gesetzt. In der Oberliga erlebe ich nun eine Mischung von beidem. Spielerische Elemente sind genauso wichtig wie die Physis“, sagt van Schaik, der von Eintracht-Trainer Josef Cinar die Trikotnummer fünf übernommen hat.

Der gläubige Christ setzt derzeit voll auf die Karte Fußball. Konkrete Pläne verfolgt er nicht, doch sein Ziel formuliert er klar: „Ich will das maximal Mögliche rausholen. Für mich ist nicht entscheidend, in welcher Liga ich spiele. Wichtig ist aber, dass ich später nach meiner Karriere sagen kann, dass ich zu jeder Zeit 100 Prozent gegeben habe.“ Eine gesunde Lebensweise, Einzeltraining am Morgen neben den Teameinheiten am Abend: So geht es van Schaik sportlich in Trier an.

Bleibt die Frage nach dem Geheimnis seiner blütenweißen Zähne, die von den Teamkollegen bewundert werden: „Als Kind habe ich meine Zähne gar nicht gemocht, da sie schief standen. Ich musste eine Spange tragen. Jetzt sind sie tip top. Dass sie so weiß sind, ist ein Geschenk Gottes. Aber ich putze sie natürlich auch immer gründlich“, erklärt van Schaik.