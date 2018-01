Graach feiert ausgelassene Eselei

Graach (red) Der Karnevalsverein Graacher Esel e.V. hatte am Samstag wieder zu seinem traditionellen Närrischen Abend mit Tanz und Eselei nach Graach eingeladen. Aufgrund des abwechslungsreichen Programms herrschte eine tolle Stimmung in der gut besuchten karnevalistisch geschmückten Matheiserhalle. Nach der Vorstellung des Vorstandes und der Begrüßung der Ehrengäste konnte der 1. Vorsitzende Sebastian Krämer gleich einen Höhepunkt ankündigen: Der erste Auftritt der neu gegründeten Kindergarde des KV. Die 10 Mädchen konnten die Herzen der Zuschauer auf Anhieb gewinnen und begeistern. Es folgte das Kinder Tanzpaar der Garde Wehlen, das wie im letzten Jahr mit seiner Darbietung überzeugen konnte.

Akteure: (Vorstand): Sebastian Krämer, Michaela Geller, Angelika Reuther, Heike Dietz, Mathias Meyer, Hans Ehses, Rüdiger Morbach, Dominik Lenz, Ruben Haub, Erwin Kandels; Kindergarde; Kindertanzpaar; Dinner for one: Sonja Pütz, Timo Pütz, Leonie Pütz, Hündin Layla; Neues vom Frühmesser: Erwin Kandels; Fritzchen und Pauline: Celina Böhm und Leon Rotarius; Herr Doktor: Josef Botzet; Mädelsabend: Sonja Christmann, Anja Henrich, Michaela Geller, Ramona Meyer-Schuh, Sonja Pütz; Alfbach Tauben: Stefan Theisen mit Vorstand; Im Kino: Martin Bernard, Melanie Berg, Dominik Lenz, Volker und Katharina Fischer, Anja Henrich; Große Garde Wehlen; Die einsame Frau: Cornelia Grunwald; Die Reisebekanntschaft: Alexander Ehses, Kevin Eckstein; Die Fantastischen Fünf: Emma Morbach, Chiara Schäfer, Jana Brösch, Kevin Eckstein und Alexander Ehses; New Generation: Kerstin Kees, Cornelia Grunwald, Brit Weber, Anja Henrich, Melanie Berg; Katharina Fischer; Männerballett: Dirk Botzet, Dominik Lenz, Ralf Christmann, Torsten Meyer, Martin Bernard

