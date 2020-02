Karneval: KV Palenzia segelt unter der Piratenflagge durch die Session

Trier-Pfalzel Der Karnevalsverein Palenzia hat seine Galasitzung im ausverkauften Festzelt gefeiert. An der Spitze: das Pfalzeler Prinzenpaar Uwe I. und Nadine I.

Unter dem Motto „De Palzer Mouselstrand in Piratenhand“ passten sich die meisten Besucher der Kleiderordnung an und erschienen in passenden Outfits. Das Trierer Stadtprinzenpaar Harald III. und Marion II. eröffnete die närrische Sitzung, bevor die Bambinis die Bühne enterten. Außerdem traten die Schreckschrauben, die Showtanzgruppe des KVP (Trainerin Nadine Hardt), die Aacher Showtanzgruppe (Trainerin Elke Oppermann), das Chaosteam (Marion Silano), Partyalarm (Markus Deutsch) und die Stadtgarde auf.