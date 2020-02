Trier Urlaubsträume, Landidyll, junges Geflügel und ein schwuler Stier: Die Wieweler feiern ein Fest auf dem Bauernhof.

Wohin im Urlaub in Zeiten des Klimawandels? Fliegen? Schlecht für die CO 2 -Bilanz. Besser, man fährt nicht so weit. Und so zieht es Vater (Frank Schmidt), Mutter (Ingrid Meunier), Chantal (Lea Pelzer) und Kevin (Constantin Albert) aufs Land. Doch wohin soll‘s gehen? Der eine Bauernhof wirbt mit Beautyfarm, der andere mit Sportprogramm, der dritte mit veganer Ernährung. Denn auf dem Land ist Geld knapp.

Bauer weg, Finanzen klamm – was tun, um den Hof zu retten? „Veranstalten wir doch ein Hoffest“, schlägt Schwägerin Melanie Münster vor, die sich mit Gisela Bitdinger, Oliver Hoffmann und Katja Lier die unterhaltsame Moderation teilt (Sitzungspräsident Jürgen Jakobs fällt wegen Krankheit aus). Und los geht‘s. Knapp 200 Gäste sind in die Orangerie im Nells Park gekommen, um mitzufeiern auf dem Wieweler Bauernhof der KG M‘r wieweln noch en Zalawen 1911.

Das Junggeflügel macht es vor – schon hüpfen die Küken der Kindergarde über die Bühne, die Duckentcher unterbrechen ihr Geplansche und trällern Stimmungslieder. Im Dancebattle – 100 Prozent vegan! – tritt Obst gegen Gemüse an – herrlich anzuschauen die Herren des Elferrats als süße Früchtchen (Erdbeeren) und die Ex-Garde als Erbsen und Möhren. Überhaupt ist der Anblick der Bühne ein Augenschmaus – prangt doch dort in voller Pracht der Wieweler Bauernhof unterhalb der Höhenstadtteile (Bühnenbild Elisabeth Kretzschmar).

Auch die Tiere machen Rabatz. „Wir sind wie Menschen“, sagt das blökende Schaf (Hans-Karl Meunier), „wir werden auch gerne vom Fiskus geschoren.“ Und dann zieht er her über die Politik – egal ob Trierer ART mit steigenden Abfallgebühren oder Trump, Putin und Erdogan, sie alle seien vom Lämmes gebeß. Auch der Stier macht, was er will. Er steht mehr auf den Ochsen Franz als auf die gekürten Kühe. Da muss der Arzt, dem die Sauen vertrauen (Johannes Meyer), selbst zum Besamen in die Eifel. Apropos fahren: Wohin geht‘s denn jetzt in Urlaub? Wohin wohl? Die Family bleibt hier, im schöner Trier.