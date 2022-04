1997, Südafrika, Kapstadt: Der US Tennisspieler Andre Agassi (l) und Boris Becker besuchen das Steenberg Weingut in der Stadt. In einem Geburtstagsbrief an Andre Agassi hat Boris Becker seine anfängliche Skepsis und seinen Respekt gegenüber seinem früheren Rivalen offenbart. Becker konnte die langen, gefärbten Haare und die Ohrringe von Agassi nicht ernst nehmen