Chopin-Abend in der Synagoge Wittlich Der Musikverein Wittlich e.V. ludt am Samstag zu einem Klavierabend mit dem 1990 in der Ukraine geborenen Pianisten Mark Taratushkin ein. Vor ausverkauftem Haus überzeugte Taratushkin mit Frédéric Chopins hoch anspruchsvollen Balladen und lieferte eine wirklich atemberaubende Performence höchster Virtuosität und poetische Tiefe.