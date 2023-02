Koblenz : Notfallset soll Kulturgüter vor Wasserschaden schützen

Koblenz Mit einem Notfallset sollen wertvolle Kulturgüter in Rheinland-Pfalz besser vor Wasserschäden geschützt werden. Das Notfallset bestehe aus drei Boxen und einem Karton, in dem sich die Grundausstattung für wasserbeschädigte Bücher und Dokumente befinde, teilte die Landesstelle Bestandserhaltung in Rheinland-Pfalz (LBE) am Donnerstag in Koblenz mit.

Den Angaben zufolge hat die LBE die Notfallsets mithilfe von Landesmitteln in Höhe von 100.000 Euro zusammengestellt. Einrichtungen wie das Archiv in Frankenthal, die Stadtbibliothek Trier und ein Museum in Leutesdorf hätten bereits Interesse gezeigt und ein solches Notfallset erhalten.

Großschadensereignisse wie die Flut an der Ahr und kleinere Notfälle wie Wasserschäden seien immer möglich, meinte die Leiterin des Landesbibliothekszentrum, Annette Gerlach. Durch die Erstausstattung könnten Einrichtungen gleich aktiv werden. „So sind Folgeschäden und Verluste vermeidbar“, sagte Gerlach. Im Mai soll demnach eine Informationsveranstaltung zu den Notfallsets stattfinden.

© dpa-infocom, dpa:230202-99-454098/2

(dpa)