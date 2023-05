Fehlt in keinem Kleiderschrank „Dauerbrenner“: Die Jeans wird 150 Jahre alt

Als Mitglieder einer jüdischen Landgemeinde hatte es die Familie Strauss nicht leicht, sie hatte kaum berufliche Möglichkeiten. Viele Juden wanderten zu der Zeit in die USA aus. So auch die älteren Geschwister von Levi Strauss, der damals noch Löb hieß. Später folgten die Mutter und die jüngeren Geschwister. 1848 kamen sie in den USA an - „vom beschaulichen Buttenheim“ ins Gewusel New Yorks, wie Tanja Roppelt, Chefin des Buttenheimer Levi-Strauss-Museums, sagt.