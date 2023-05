Tarifstreit Deutscher Bahn drohen neue Streiks

Zum anderen ist am kommenden Samstag der 25. Jahrestag des ICE-Unglücks von Eschede. „Da ist es wichtig für die Kolleginnen und Kollegen, dass wir keinesfalls an diesem Tag selber streiken werden und auch nicht an den An- und Abreisetagen zur Gedenkfeier am Freitag und am Sonntag“, sagte Loroch. Ab Montag sind Warnstreiks allerdings denkbar.