Zum Ende der Landesausstellung : Kommentar: Was mir bei der Untergang-Landesausstellung in Trier fehlte

Die Landesausstellung zum Untergang des Römischen Reiches in Trier ist beendet. Für die nächste Schau werden nicht nur Restauratoren im Rheinischen Landesmuseum wieder Hand anlegen müssen. Foto: dpa/Harald Tittel

Die offizielle Bilanz zur Landesausstellung in Trier fällt positiv aus - doch es gab nicht nur Begeisterung über die Schau. Ein Kommentar mit Wünschen für 2025.

Mehr als 200.000 Menschen haben den „Untergang des Römischen Reiches“ in Trier besucht: Das sorgte für zufriedene Gesichter bei der ersten Bilanz zur Landesausstellung.

Aber war alles perfekt? Ist der Erfolg für die Museen gesichert, da schon 2025 die nächste Landesausstellung hier stattfinden soll? Journalisten wird ja oft nachgesagt, zu selten das Positive zu betonen. Daher wichtig und ernst gemeint: Gratulation an die Menschen, die diese Ausstellung ermöglicht und umgesetzt haben. Und dennoch blieb bei mir gerade nach dem Besuch im Landesmuseum ein Eindruck hängen, den ich gerne mit ihnen teilen und zur Diskussion stellen will. Mich hat die Ausstellung nicht vollkommen begeistert. Und vielleicht verkläre ich ja manches: Aber die Marx-, vor allem aber die Nero-Ausstellung hatte genau diese uneingeschränkte Freude bei mir geweckt.

An was könnte es gelegen haben? Natürlich ist der Untergang schlichtweg ein sehr vielschichtiges Thema. Ich erwarte aber auch bei solchen Ausstellungen einen roten Faden, dem ich folgen kann, etwa zusätzlich auf dem Audio-Weg. Anschauen, Lesen, Zuhören – dies muss aufeinander abgestimmt sein. Ich will dabei nicht nur lange Details zu Gegenständen erzählt bekommen, sondern etwa einer oder mehreren Personen zuhören, die mich anregend durch die Ausstellung führen und leiten. Und wäre es nicht möglich, die treuen Museumsbesucher nicht zu verschrecken – und doch mehr Innovatives einzubauen und auf spielerische Elemente zu setzen?

Ich bedaure es übrigens, dass das Museum am Dom sich 2025 nicht beteiligen wird. Nicht nur, weil dann ein Standort weniger anzieht. Sondern, weil genau hier der Audioguide mehr geboten hat: spielerisch in einer Unterhaltung zwischen zwei Personen durch die Ausstellung zu führen.

Und auch zum Spiel mit dem Licht und verschiedenen Farben im Landesmuseum habe ich zumindest eine kleine Anmerkung: Optik ist das eine, die Lesbarkeit von Schriften sollte aber ebenso im Blick sein und auch wie diese angebracht werden.

Viele kamen in den vergangenen Wochen – das aber hat nicht nur Vorteile. Als ich etwa an einem Samstag durchs Museum ging, gab es keinen Raum, an dem nicht gerade eine Gruppe lautstark geleitet wurde. Ist es kleinkariert, das anzumerken? Zumindest hat es meinen Genuss geschmälert. Gewundert habe ich mich auch, als mich ein Mitarbeiter nicht dezent – damit könnte ich gut leben –, sondern barsch hinwies, dass ich das eben mit dem Smartphone gemachte Bild sofort zu löschen habe. So habe ich im Nachhinein erstaunt festgestellt, dass Bilder (ohne Blitz) im „normalen“ Landesmuseum erlaubt sind, nicht aber in der Landesausstellung. Es gab noch mehr Unterschiede: Am Samstag etwa ist die Landesausstellung eine Stunde länger als das restliche Museum geöffnet gewesen. Ich finde dies, auch wenn es eine Kleinigkeit war, ebenso bedauerlich, wie ein Café, das mit dem Hinweis auf wenig Personal eher abschreckt als einlädt. Noch ein kleiner Hinweis zum Foto-Verbot: Dies schränkt die Verbreitung in sozialen Netzwerken ein. Auf Instagram etwa spielte die Ausstellung schlichtweg kaum eine Rolle – damit ist ein Weg verloren, jüngere Menschen zu erreichen.

Damit zusammenhängend ist, was mich bei einer detaillierten Bilanz ebenfalls interessieren würde: Wie viele Menschen aus der Region haben den Weg in unsere Museen gefunden? Ich jedenfalls hatte nicht das Gefühl, die Ausstellung sei in Trier allzeit präsent und auch entsprechend beworben und vermarktet worden. Und ich habe mich in den vergangenen Wochen gewundert, dass auf Nachfrage so manche und mancher, die ich zumindest als museumsaffin bezeichnen würde, noch gar nicht in der Ausstellung waren. Nebenbei – und Sie können mich auch als Nörgler bezeichnen: Das Ziel, 100.000 Besucherinnen und Besucher mit einer Landesausstellung und einer Verbindung zum Römer-Thema zu erreichen, war nicht wirklich ehrgeizig gesetzt. Vielleicht spielte hier auch die Angst vor Corona-Auswirkungen noch eine Rolle. Diese Marke deutlich übertroffen zu haben, ist aber eher Normalität als eine wirkliche Sensation.

Werde ich 2025 wieder in die Landesausstellung gehen? Ganz sicher: Und dann hoffe ich darauf, dass Marc Aurel sicht- und erlebbar wird. Ich hoffe auf einen Genuss, der mich dazu bringt, immer wieder zu kommen. Nero und Konstantin sind das Vorbild!