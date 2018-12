später lesen Zahl der Todesopfer bei Straßburg-Anschlag steigt auf vier Teilen

Twittern

Teilen



Drei Tage nach dem schweren Terroranschlag in Straßburg ist die Zahl der Todesopfer von drei auf vier gestiegen. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur am Freitag in Paris. dpa