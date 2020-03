Bitburg Wird die Frühlingsmesse, zu der mehr als 50 000 Besucher kommen, 2020 wegen des Coronavirus überhaupt stattfinden? Nächste Woche soll der Aufbau beginnen. In Bitburg laufen die Telefondrähte heiß.

Sehen, Erleben, Informieren“, so lautet das Motto des Beda-Marktes von Freitag, 20. März, bis Sonntag, 22. März. Nächste Woche soll mit den Aufbauarbeiten begonnen werden. Doch ob die größte Leistungs- und Gewerbeschau der Region 2020 überhaupt stattfindet, ist fraglich. Die Ausbreitung des Coronavirus könnte der Frühjahrsmesse, zu der zwischen 50 000 und 60 000 Besucher kommen, den Garaus machen. „Wir müssen in den nächsten zwei Tagen zu einer Entscheidung kommen“, sagt Elfriede Grewe, Koordinatorin des Beda-Marktes bei der Stadt Bitburg. Man habe schon vor dem letzten Wochenende überlegt, was zu tun sei. Es gebe aber noch keine Tendenz. „Es rechnet aber doch niemand ernsthaft damit, dass es keine Zunahme der Krankheitsfälle gibt“, sagt Elfriede Grewe. Die Besucher kämen aus der ganzen Region und darüber hinaus, wie solle man die schützen, fragt die Koordinatorin, die schon mehrere Telefonate mit Ausstellern und Mitorganisatoren geführt hat und führen wird.

„Alle Beteiligten/Verantwortlichen des Beda-Marktes stehen in engem Kontakt und werden im Laufe der Woche in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt entscheiden, was passieren wird“, teilt Werner Krämer, Pressesprecher der Stadt Bitburg auf TV-Anfrage mit. Auch, ob es eine Verlegung oder eine Komplettabsage geben solle. Natürlich würden alle es sehr bedauern, falls der Beda-Markt erstmalig in seiner Geschichte abgesagt werden müsste, so Krämer weiter. Schließlich sei es eine immens wichtige Veranstaltung für Bitburg. Wegen der Maul- und Klauenseuche hab es im Jahr 2001 eine Absage der Landwirtschaftlichen Ausstellung gegeben, ansonsten habe der Markt in 40 Jahren immer reibungslos über die Bühne gehen können. Der Eifelkreis Bitburg-Prüm hat alle Veranstaltungen des Kreises abgesagt. Darunter auch den Abend mit Schauspieler Sky du Mont und Herbert Fandel am Donnerstag im Haus Beda.