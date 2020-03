Info

Wenn schon nicht technisch, so doch wenigstens architektonisch, hat die Eifelstrecke zwischen Trier und Gerolstein einiges zu bieten. Denn im Kylltal befindet sich so mancher denkmalgeschützter Bahnhof und Bahntunnel. Die meisten von ihnen wurden im frühen 19. Jahrhundert errichtet. So sieht manche Station heute noch aus wie ein kleines Schlösschen, etwa die Bahnhofshallen in Speicher, Philippsheim, Erdorf und Kyllburg. Aber auch mancher Sandstein-Tunnel, durch den die Eifeler Bahn fährt, so zum Beispiel in Auw an der Kyll, Wilsecker und Metterich, macht einiges her.