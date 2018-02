Mehr als 100 Pflegekinder

(red) Der Pflegekinderdienst des Jugendamts des Kreises Vulkaneifel bietet wieder ein Informations- und Vorbereitungsseminar für zukünftige Pflegeeltern an. Dafür gibt es noch freie Plätze. Grundsätzlich können sich alle Familien, ob mit oder ohne eigene Kinder, mit oder ohne pädagogische Ausbildung als Pflegefamilie bewerben. Für diese Aufgabe braucht es in erster Linie Geduld, Zuneigung und Verständnis für die Kinder, die in ihren Herkunftsfamilien besonderen Belastungen ausgesetzt waren. Die Mitarbeiterinnen des Pflegekinderdiensts betreuen derzeit über 100 Pflegekinder in etwa 70 Pflegefamilien im Kreis Vulkaneifel und stehen in Gesprächen für weitere Informationen zur Verfügung.