Prävention : So reagieren Polizei und Ordnungsamt auf die Aufbruchsserie in Konz

Aktion am Mittwoch in Konz: Polizeikommissar Björn Töllner und Ralf Kinzle vom Ordnungsamt klären Passanten auf, was gegen Autoaufbrüche zu tun ist. Foto: Marion Maier Foto: TV/Marion Maier

Konz/Trier/Wincheringen In Konz ist in den vergangenen Wochen eine ganze Reihe von Autos aufgebrochen worden. Was die Polizei bislang über die Täter weiß und welche Tipps sie für Autofahrer hat, um sich vor Aufbrüchen zu schützen.

In der Innenstadt von Konz am Mittwochvormittag: Drei Uniformierte gehen durch die Stadt. Sie sprechen die Menschen an, die ihnen begegnen, und verteilen kleine Zettel mit Tipps. Die Gespräche sind freundlich, die Reaktionen auch. „Vielen Dank für den Hinweis“ oder „Das gebe ich an meine Fahrschüler weiter“ lauten die Antworten.

Autoaufbruch-Serie in Konz

Das Trio aus zwei Polizisten und einem Mitarbeiter des Ordnungsamts ist in Sachen Prävention unterwegs. Der Anlass ist ernst und ganz aktuell: Es gab eine Serie von Autoaufbrüchen. Laut Polizei sind seit dem 13. Januar 18 Autos in der Konzer Innenstadt aufgebrochen worden – überwiegend in den Nachtstunden. Schwerpunktmäßig waren die Täter in der Brunostraße, Römerstraße und Konstantinstraße sowie im Bereich Berendsborn aktiv, heißt es. In der Regel hätten sie die hintere Dreiecksscheibe der Wagen eingeschlagen.

Tipps der Polizei „Ihr Auto ist kein Tresor“ „Ihr Auto ist kein Tresor“ heißt es auf den verteilten Info-Zetteln. Die konkreten Ratschläge lauten: - Lassen Sie keine Wertsachen (zum Beispiel Handy, Laptop, Kamera) oder Bargeld sichtbar im Auto liegen. Meist sind solche Gegenstände vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. - Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug. - Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf. Nehmen Sie bei Übernachtungen auf Urlaubs- oder Geschäftsreisen sämtliches Gepäck aus dem Kofferraum. - Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei. Nehmen Sie nach dem Aufbruch keine Veränderungen am / im Fahrzeug vor.

Wahllos wurde aus den Autos dann herausgeholt, was drin lag – mal eine Tüte, mal ein Laptop oder auch einfach nur Münzgeld. Harald Lahr, Leiter der Polizeiinspektion Saarburg, sagt: „Der Schadenswert war oft höher als der Wert des Diebesguts.“

Sind dieselben Autoknacker wie 2022 am Werk?

Und was weiß die Polizei bislang über die Täter? Sie hat laut eigenen Angaben Spuren gesichert, die kriminaltechnischen Untersuchungen seien aber noch nicht abgeschlossen. Darüber hinaus liegen der Polizei Hinweise von Zeugen vor, die im Rahmen der Ermittlungen nun weiter verfolgt werden.

Die Polizeikommissare Jana Clever und Björn Töllner sowie Ralf Kienzle vom Ordnungsamt waren am Mittwoch in Konz unterwegs, um die Menschen für Autoaufbrüche zu sensibiliseren. Foto: TV/Marion Maier

Die aktuelle Aufbruchsserie ist nicht die erste in Konz. 2022 kam es laut Polizei ebenfalls zu zwei Tatserien im Stadtgebiet. Das Landeskriminalamt (LKA) habe Spurenmaterial, das bei diesen Serien gesichert wurde, zugeordnet, heißt es. Die Ermittlungen hierzu dauerten noch an. Ob ein Bezug zu den aktuellen Fällen besteht, prüft die Polizei derzeit. Sie rechnet damit, dass sie diese Frage erst nach Auswertung aller Spuren abschließend beantworten kann.

Auch anderswo werden Dinge aus Autos gestohlen

Von Autoaufbrüchen ist nicht nur Konz betroffen. Die Präventionsmaßnahme dort war noch nicht abgeschlossen, da meldete die Polizei zwei solcher Aufbrüche für das Trierer Stadtgebiet. Am Donnerstag war die Polizei in Wincheringen wegen des gleichen Delikts vor Ort. Deshalb ist es für alle Autofahrer wichtig, potenziellen Dieben keine Chance zu geben.

Die Tipps der Polizei – „Ihr Auto ist kein Tresor“