Coronavirus : Bisher wenige Kinder in Notbetreuung in Konz, Saarburg und Hochwald

Solche Aushänge zur Notbetreuung wie dieser am Gymnasium Hermeskeil sind zurzeit an fast allen Schulen und Kitas in der Region zu finden. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Saarburg/Konz/Hermeskeil Der erste Tag ohne Regelbetrieb in Schulen und Kitas ist vorbei. Die Plätze in Notfallgruppen reichen bisher. Wie sich Corona im Raum Konz, Saarburg, Hochwald auswirkt. Zum Teil entwickelt sich eine große Hilfsbereitschaft.

Weil sich das Coronavirus schnell verbreitet, waren am Montag erstmalig die Kitas und Schulen zu. Das Land hat Vorgaben für die Kinderbetreuung gemacht: Jede Einrichtung soll demnach eine Notbetreuung organisieren für Kinder von Menschen bestimmter Berufsgruppen, die zur „Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung des Staates und der Grundversorgung der Bevölkerung“ notwendig sind. Konkret sind das „Angehörige von Gesundheits- und Pflegeberufen, Polizei, Justiz und Justizvollzugsanstalten, Feuerwehr, Lehrkräfte und Erzieher oder Angestellte von Energie- und Wasserversorgung“. Pro Notfallgruppe dürfen höchstens zehn Kinder betreut werden. Diese Vorgaben versuchen die Kita-Träger zurzeit umzusetzen. Der TV hat im Raum Konz, Saarburg, Hochwald nachgefragt, wie das funktioniert.

Kitas

Am Montagmorgen gab es in vielen Einrichtungen zunächst Lagebesprechungen. Für die große Wincheringer Kita verkündete Ortsbürgermeister Elmar Schömann: „Wir haben die Notbetreuung organisiert, aber bislang gab es noch keine Bedarfsmeldung dafür.“ Ähnliches galt für Hermeskeil. „Wir haben eine Abfrage per E-Mail eingeleitet, um herauszufinden, wo Eltern überhaupt Bedarf an Notbetreuung haben“, sagte die Hermeskeiler Stadtbürgermeisterin Lena Weber. In der städtischen Kita Villa Kunterbunt seien am Montag drei Kinder betreut worden. Wichtig sei in Hermeskeil beispielsweise, sicherzustellen, dass die Mitarbeiter im Krankenhaus sich auf solche Notfallgruppen verlassen könnten. Weber: „Momentan sieht es so aus, als bekämen wir das geregelt.“

In städtischen und gemeindeeigenen Kitas in der VG Konz werden laut Achim Lutz, Fachbereichsleiter bei der Verwaltung, in allen Einrichtungen Notgruppen vorgehalten. In der Stadt Konz sind das zwei Kitas sowie der Kinderhort, wo nachmittags Schulkinder betreut werden. Hinzu kommen kommunale Kitas in Pellingen, Oberbillig und Wellen. „Wir mussten bisher pro Kita nur eine Notgruppe einrichten“, sagt Lutz. Es gebe theoretisch die Möglichkeit, weitere Plätze bereitzustellen, allerdings sei bis jetzt nicht mehr Bedarf angemeldet worden. Am Montag sei zunächst das gesamte Kita-Personal im Einsatz gewesen. In den kommenden Tagen könnten die Mitarbeiter auch zu Hause arbeiten.

In Trägerschaft der katholischen Kita gGmbH sind im Kreis Trier-Saarburg 44 Kitas. Generell sei in jeder Einrichtung eine Notgruppe vorzuhalten, sagt eine Sprecherin der bistumseigenen gGmbH. Die Anzahl der dort betreuten Kinder und der eingesetzten Mitarbeiter werde vom Landesjugendamt Rheinland-Pfalz erfasst und kontrolliert. Wie viele Kinder am Montag in den Kitas waren, könne man noch nicht sagen. Falls ein Kind während der Betreuung Fieber oder andere Symptome zeige, müsse es umgehend abgeholt werden.

Schulen

Auch für die Schulen gilt, dass Eltern mit den entsprechenden Berufen Anspruch auf eine Notbetreuung haben. Die Trier-Saarburger Kreisverwaltung hat laut Pressesprecherin Martina Bosch bei allen kreiseigenen Förderschulen und weiterführenden Schulen angefragt, wie viele Kinder in der Notbetreuung seien. „Wir hoffen, dass die Zahlen bis Mittwoch eingegangen sind“, sagt Bosch. Der Unterricht läuft in den meisten Schulen weiter, indem die Lehrer ihren Schülern Lern- und Arbeitsmaterial für zu Hause zur Verfügung stellen – meist per E-Mail oder anderweitig in digitaler Form, bei Bedarf jedoch auch zum Abholen in den Schulen.

Zum Beispiel in der Realschule plus in Kell am See: „Wir sind überraschend entspannt“, sagt Schulleiter Sebastian Straßer am Montag. Er habe bereits Anfang der vergangenen Woche „so ein Bauchgefühl gehabt, dass wir besser auf eine Schließung vorbereitet sein sollten“. Deshalb habe das Kollegium frühzeitig Absprachen getroffen und Unterrichtsmaterial vorbereitet. Dieses werde per E-Mail über die Eltern verteilt. Wer keinen Internetzugang habe, können die Aufgaben ab Dienstag, 9 Uhr, an der Schule abholen. Die seit Montag mögliche Notfallbetreuung sei bislang nicht beansprucht worden.

Mario Düpre, kommissarischer Leiter des Gymnasiums Hermeskeil, sagt: „Wir sind ruhig und besonnen.“ Eine Notfallbetreuung werde ab Dienstag eingerichtet, Nachfragen habe es aber bislang nicht gegeben. Die Schule nutze unter anderem eine Online-Lehrplattform, um Unterrichtsmaterial an die Schüler zu übermitteln. Laut einem Mitglied des Schulelternbeirats haben jedoch viele Schüler keine funktionierenden Zugänge zur Plattform. Deshalb würden auch Eltern gebeten, die Arbeitsaufträge an Klassenkameraden weiterzuleiten. An der Grundschule in Hermeskeil wurden den Schülern schon am Freitag Aufgaben mitgegeben, sagt Rektorin Sabine Mitrenga. Am Montag sei nur ein Schüler gekommen, dessen Mutter in der Gesundheitsbranche arbeite.

An der IGS Hermeskeil gab es am Montag mündliche Abiturprüfungen. Auf der Internetseite heißt es, dass ab Dienstag für Kinder unter zwölf Jahren, deren Eltern „in einem für die Krisenbewältigung wichtigen Bereich arbeiten“, eine Betreuung zwischen 8 und 13 Uhr möglich sei. Erforderlich sei dafür allerdings ein Nachweis, dass die Eltern etwa im Gesundheitssystem, der Pharmaindustrie oder der Lebensmittelversorgung arbeiteten.

In den Grundschulen der VG Saarburg-Kell sollen Notgruppen ab Dienstag angeboten werden. Zu den Größen konnte Pressesprecherin Nathalie Hartl am Montag noch nichts sagen. Die Grundschüler, die sonst auch in der Nachmittagsbetreuung in der Saarburger Kulturgießerei sind, können bis Mittwoch zu den gewohnten Zeiten betreut werden. Die Notfallbetreuung soll aber nur, wenn es gar nicht anders geht, in Anspruch genommen werden. Laut Anette Barth, Geschäftsführerin der Kulturgießerei, kam am Montagnachmittag kein Kind zur Betreuung. Sie erwartet ab Dienstag mehr Betrieb. Ab Donnerstag wird für die sonst auch in der Kulturgießerei betreuten Kinder eine Notfallbetreuung von 12 bis 16.30 Uhr eingerichtet.

Für die Grundschulen in der VG Konz meldet der zuständige Fachbereichsleiter in der Verwaltung, Achim Lutz, dass pro Schule eine Notgruppe mit Platz für maximal zehn Kinder eingerichtet worden sei. Größer sei die Nachfrage bisher nicht gewesen. „Der Bedarf ist gering an den Grundschulen“, sagt Lutz. Die Schulleitungen des Gymnasiums Konz und der Realschule plus waren am Montag telefonisch nicht erreichbar. Auf der Internetseite des Gymnasiums heißt es, dass die mündlichen Abiturprüfungen wie geplant von Freitag bis Samstag, 19. und 20. März, stattfinden. Die Realschule plus Konz weist auf ihrer Internetseite darauf hin, dass die Schüler mit Lehrstoff versorgt würden, den sie zu Hause bearbeiten könnten. Die Entscheidung liege bei den Eltern. In Sachen Notbetreuung sollten sich die Eltern bei Bedarf per E-Mail an verwaltung@rsplus-konz.de wenden.

Spielplätze

Elmar Schömann, Ortsbürgermeister von Wincheringen, hat schon vor der jüngsten Maßgabe des Landes zur Schließung von Spielplätzen auf die Zustände am Wochenende reagiert. Er sagt: „Ich werde die Spielplätze hier im Ort in Eigenregie schließen. Am Sonntag war ein kleiner Platz proppenvoll. Was hat das mit der empfohlenen sozialen Distanz zu tun? Ich habe dafür kein Verständnis mehr.“

Hilfsangebote im Netz

Die Stadt Hermeskeil hat im sozialen Netzwerk Facebook eine Gruppe namens „Hermeskeils helfende Hände“ ins Leben gerufen. Sie besteht seit Samstag und hat bereits um die 160 Mitglieder. „Es wird viele Menschen geben, die in nächster Zeit nicht mehr raus können. Denen wollen wir Unterstützung anbieten“, erklärt Stadtbürgermeisterin Weber die Idee des Angebots. Bürger könnten dort signalisieren, ob sie für andere Einkäufe oder Botengänge übernehmen können. Die Stadt wolle dabei „koordinieren“. Durch die Einträge könnten Bedürftige und Helfer aber auch direkt untereinander Kontakt aufnehmen.

Auch in der Saarburger Kulturgießerei wird laut Geschäftsführerin Anette Barth überlegt, Hilfsangebote zu organisieren. Über die Art und Weise, wie das für die Helfer sicher möglich ist, werde noch geredet.

Schwimmbäder

Nach den Verwaltungen in Konz und Hermeskeil hat nun auch die Saarburger Verwaltung angekündigt, dass das Saarburger Hallenbad vorerst geschlossen bleibt.

Sonstiges

