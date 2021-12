Kriminalität : Urteile im Cyberbunker-Prozess: Angeklagte sollen ins Gefängnis

Foto: dpa/Harald Tittel

Trier/Traben-Trarbach Acht Angeklagte, sieben Männer und eine Frau, sollen in einem alten Bunker in Traben-Trarbach an der Mosel ein illegales Rechenzentrum für kriminelle Geschäfte im Darknet betrieben haben. Nun ist das Urteil gefallen.