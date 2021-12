Justiz : Cyberbunker: Tränen und Vorwürfe – Mister X. ergreift das letzte Wort

19.10.2020, Rheinland-Pfalz, Trier: Rechtsanwälte warten im Gerichtssaal auf die Angeklagten um ein illegales Rechenzentrum in einem ehemaligen Nato-Bunker in Traben-Trarbach. Acht Tatverdächtige - vier Niederländer, drei Deutsche und ein Bulgare - sollen in der unterirdischen Anlage auf Servern Webseiten gehostet haben, über die laut Anklage Kriminelle aus aller Welt millionenschwere illegale Geschäfte abwickelten. Sie sind unter anderem wegen Beihilfe angeklagt. Das Rechenzentrum war Ende September 2019 in einer großen Aktion ausgehoben worden. 403 Server wurden sichergestellt. Foto: Harald Tittel/dpa-Pool/dpa - ACHTUNG: Person(en) wurde(n) aus rechtlichen Gründen gepixelt +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Harald Tittel