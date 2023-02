Freie Wähler hinterfragen : Warum der Verkauf des Flughafens Hahn an russischen Investor Thema im Landtag wird

Trier Der Verkauf des Flughafens Hahn an einen russischen Investor wird den rheinland-pfälzischen Landtag beschäftigen. Die Freien Wähler haben dazu einige Fragen an die Landesregierung.

Der Verkauf des Fughafens Hahn an die Betreiber des Nürburgrings, die NR Holding, wird Thema im Landtag. Wie der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, Joachim Streit unserer Redaktion mitteilte, hat er beantragt, den erneuten Verkauf des Flughafens auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Innenausschusses am 15. Februar zu setzen. Die Landesregierung soll dabei eine Stellungnahme zum aktuellen Stand des Insolvenzverfahrens abgeben. Streit will unter anderem wissen, ob in der jüngsten Gläubigerversammlung der Flughafengesellschaft, in der das Land vertreten ist, das Scheitern des Verkaufs an die Swift Conjoy thematisiert worden ist. Im Juni vergangenen Jahres hatte die eigens gegründete Swift Conjoy den Hahn als meistbietender Investor in einem internationalen Bieterverfahren gekauft. Der vereinbarte Kaufpreis wurde aber nie bezahlt. Auch die NR Holding gehörte zu den Bietern, erhielt aber nicht den Zuschlag.