Trier/Rotterdam Während sich Pendler und Firmen aus der Region über das Bauwerk freuen, nutzen internationale Spediteure weiter die alten Routen. Denn die sind einfach kürzer.

Kein Gekurve, kein LKW-Stau am Berg, kein Gegenverkehr: Berufstätige aus der Region freuen sich über den frisch eröffneten Hochmoselübergang, der ihnen beim Pendeln zwischen Hunsrück und Eifel bis zu 20 Minuten hinterm Steuer erspart. „Das ist ein sehr entspanntes Fahren“, sagt Burkhard Born, der vom Hunsrück­ort Kleinich über die neue B 50 und die 175 Millionen Euro teure Hochmoselbrücke nun zehn Minuten schneller bei seiner Arbeitsstelle in der Wittlicher Kreisverwaltung ist.

Auch Spediteure, die in der Großregion tätig sind, freuen sich über die neue Verbindung, die ihnen Kilometer, Zeit und Sprit erspart. „Alles, was wir in diese Ecke schicken, kann jetzt den direkten Weg nehmen“, freut sich Mario Gramsch von der Langenlohnsheimer Transport GmbH. Geht man jedoch der Frage nach, wie der Hochmoselübergang die großräumigen Verkehrsströme verändert, ergibt sich ein ganz anderes Bild.