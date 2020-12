Interview mit Oberbürgermeister Wolfram Leibe : „Es war so furchtbar still!“

Interview Trier Der Trierer Oberbürgermeister spricht über den schlimmsten Tag seiner Amtszeit und die große Unterstützung.

Der Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe war nach der Amokfahrt eines inzwischen in Untersuchungshaft sitzenden Mannes gefordert wie wohl niemals zuvor – als Krisenmanager, Organisator, Trostspender und Mutmacher. Am Mittwochnachmittag sprach der 60-Jährige mit dem TV über das schreckliche Geschehen, die Folgen und seine Gefühle.

Herr Oberbürgermeister, Sie kommen gerade aus dem Krankenhaus: Wie geht es den Verletzten?

LEIBE Wir haben zehn Patienten im Mutterhaus und zwei im Brüderkrankenhaus. Bei einigen Opfern wird noch um ihr Leben gekämpft. Sie sind in beiden Kliniken in den besten Händen. Ich habe auch den Mitarbeitern gedankt, die unter schweren Rahmenbedingungen – Corona-Pandemie, fast Volllastbetrieb – die Notaufnahme kurzfristig hochgefahren haben, um alle Patienten versorgen zu können. Das ist phänomenal.

Was haben Sie den Opfern gesagt?

LEIBE Es ist extrem schwer. Mit ist wichtig, dass ich mich nicht aufdränge, aber die Stimmung, die heute an der Porta war, transportiert habe: Wir können diese schreckliche Tat nicht ändern, aber die Triererinnen und Trierer sind solidarisch und trauern mit. Ich bin überzeugt, dass das den Angehörigen hilft.

Was haben Sie den Dienstag erlebt, wie haben Sie von der Amokfahrt erfahren?

LEIBE Ich war im Büro, als mich mein Feuerwehrchef anrief und mir sagte: Amokfahrt in der Innenstadt. Fünf Minuten später war ich auf dem Hauptmarkt und habe gesehen, wie Menschen verzweifelt versucht haben, Leben zu retten. Mein erstes Bild war, dass mir Polizisten in Maschinenpistolen gesagt haben: Herr Oberbürgermeister, wir müssen Sie jetzt erst einmal beschützen. Wir wissen nicht, ob es noch weitere Täter gibt. Da ist mir bewusst geworden, dass es vielleicht doch keine gute Idee war, dort hinzufahren. Aber ich wollte helfen. Diesen Impuls hatten auch viele andere Trierer.

Was haben Sie noch gesehen?

LEIBE ...den Notarzt, der versucht hat, das neun Wochen alte Baby zu retten. Ich habe abgedeckte Körper gesehen und schwer verletzte Menschen, die in der Brotstraße links und rechts lagen. Es war so furchtbar still. Niemand hat geschrien. Man hat nur die Martinshörner gehört. In Höhe der Sparkassenfiliale in der Simeonstraße lag eine junge Frau. Und neben ihr lag dieser Turnschuh. Mein Impuls auch als Vater einer Tochter war: Kann ich dieser jungen Frau den Turnschuh wiedergeben? Aber es war so irreal: Die junge Frau war tot. Das sind Bilder, die ich mitgenommen habe. Auch die auf dem Boden liegenden kaputten Teddybären mit Nikolausmützen, die in den Ständern vor den Geschäften saßen, bevor sie der Täter umgefahren hat. Und ein paar Meter weiter lag wieder eine Leiche. Ich muss erst lernen, mit diesen Bildern umzugehen.

Ihnen selbst war und ist die Betroffenheit anzuhören und anzusehen. Wie gehen Sie mit diesen Bildern, die Sie eben geschildert haben, um?

LEIBE In dem ich viel arbeite und über Gespräche natürlich auch das Erlebte verarbeite. Im Moment schalten wir alle, mein gesamter Krisenstab, auf Professionalität um. Wir haben sehr viel zu tun, müssen viele Entscheidungen treffen. Wir haben beispielsweise heute eine Notfall-Hotline eingerichtet, wo Betroffene und traumatisierte Menschen anrufen können. Es waren ja zum Zeitpunkt der Amokfahrt mehrere Hundert Menschen in der Innenstadt, die traumatisiert nach Hause gegangen sind. Einige sind geblieben, andere, die erlebt haben, wie wenige Meter entfernt andere Menschen ermordet worden sind, sind in der Klinik. Es gibt Menschen, die haben sich mit einem großen, verzweifelten Sprung gerettet und sind jetzt traumatisiert.

Gab es Unterstützung?

LEIBE Die Opferhotline hat uns der Opferbeauftragte des Landes organisiert. Dann haben wir ein Spendenkonto eingerichtet, weil viele Menschen den Opfern und Hinterbliebenen Geld spenden möchte. Dann haben wir für Donnerstag um 13.46 Uhr eine Schweigeminute organisiert. Zu diesem Zeitpunkt, an dem am Dienstag die Amokfahrt begann, werden auch die Glocken der Trierer Kirchen läuten. Gerade hat mich Johannes B. Kerner angerufen, der mich für Samstag in die ZDF-Sendung Ein Herz für Kinder eingeladen hat. Auch dort soll für die Hinterbliebenen Geld gesammelt werden.

Es haben sich viele bei Ihnen gemeldet. Was hat Sie überrascht?

LEIBE Ein Reichsbürger hat mir gemailt, dass wir Politiker mit unserem Verhalten schuld daran seien, dass Menschen Menschen töten. Als ich in der Nacht nicht gleich einschlafen konnte, bin ich noch einmal aufgestanden und habe ihm zurückgemailt: Schämen Sie sich!

Am Dienstag ist die Fußgängerzone von einem der sichersten Orte in der Stadt zu einem geworden, der mit dem Schmerz der Opfer und einem Verbrechen verbunden ist. Wie lässt sich das wieder ändern? Sollten jetzt an allen Zufahrtsstraßen Poller installiert werden?