Kostenpflichtiger Inhalt: Stadtentwicklung : Architekten wettern gegen den Abriss der Lokrichthalle Trier-West

Morbider Charme: Die ehemalige Lokrichthalle in Trier-West ist einsturzgefährdet. Nur Teile davon werden erhalten bleiben. Die Abrissarbeiten beginnen in dieser Woche. Foto: Rainer Neubert/SK Ingenieurbüro

Trier-West Heftiger Protest: In einem offenen Brief kritisieren mehrere renommierte Architekten und Institutionen scharf den absehbaren Abriss der bis vor kurzem unter Denkmalschutz stehenden ehemaligen Lokrichthalle Trier-West. Heftige Vorwürfe richten sich auch an Baudezernent Andreas Ludwig.