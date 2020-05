Kostenpflichtiger Inhalt: Pro-Contra-Diskussion : Soll die Bundesliga-Saison fortgesetzt werden? Volksfreund-Redakteure diskutieren

Wegen der Corona-Krise ist die Saison in der Fußball-Bundesliga momentan unterbrochen. Soll sie fortgesetzt werden? Die Volksfreund-Redakteure Mirko Blahak und Christian Thome diskutieren. Einer hält es für eine gute Idee, der andere für gefährlich.

Pro: Lasset die Spiele beginnen!

Die leidenschaftlichen Diskussionen zur Frage, ob in der ersten und zweiten Liga die Saison mit Geisterspielen zu Ende gebracht werden soll, zeigt genau eins: Fußball ist Volkssport Nummer eins. Und genau deshalb ist es richtig, wenn es jetzt grünes Licht zur Fortsetzung der Spielzeit gibt.

Fußball ist für viele Menschen ein enorm wichtiger Teil ihres Lebens. Ein Teil, der für Vergnügen und Ablenkung sorgt. Und der Profi-Fußball ist ein Wirtschaftsbereich, der genauso das Recht hat, die Aggregate wieder hochzufahren, wie alle anderen Bereiche.

Fast schon penetrant wurde zuletzt argumentiert, dass die bei Bundesliga-Spielern vorgenommenen Corona-Tests an anderer Stelle fehlen würden – eine Annahme, die hinreichend widerlegt ist.

Und was ist mit der Extrawurst, die der ohnehin finanziell hochgejazzte Profi-Fußball mit einer Erlaubnis zum Weiterspielen bekommt, während im Amateurfußball und in anderen Sportarten die Ampeln (noch) weitgehend auf Rot stehen? Die Deutsche Fußball Liga hat ein überzeugendes Sicherheits- und Hygienekonzept vorgelegt, das anderen Sportarten im In- und Ausland inzwischen als Vorbild dient. Insofern kann der Profi-Fußball einen Beitrag leisten, dass es andernorts auch bald wieder sportlich losgehen kann.

Die Kritik, der Profi-Fußball müsse sich jetzt endlich mal gesundschrumpfen, ist berechtigt. Auf tönernen Füßen stehende Finanzierungs-Modelle des Alltagsgeschäfts in manchen Vereinen, teilweise nicht nachvollziehbare Mondpreise bei Ablösesummen und Gehältern sowie weitere Fehlentwicklungen gehören zweifellos auf den Prüfstand. Sollte in der ersten und zweiten Liga demnächst wieder gekickt werden, stünden die Vereine unter dem notwendigen öffentlichen Druck, tatsächlich Hand an ihre Grundfesten zu legen.

Also: Lasset die Spiele beginnen – und zwar für alle Fans einfacher als bislang am Fernseh-Bildschirm erlebbar, und im Wissen, dass es bei weiteren Corona-Fällen in einer Mannschaft auch ganz schnell wieder vorbei sein kann.

Contra: Eine Fortsetzung gefährdet Leben

Entscheidend is‘ auf’m Platz: Einer der bekanntesten Fußballsprüche war noch nie weniger wahr. Bei der Diskussion um die Fortsetzung der Bundesliga muss diese auch über den Tellerrand schauen – sonst gefährdet sie Menschenleben.

750 Millionen Euro würden bei einem Saisonabbruch fehlen, Vereine stünden vor dem Ruin. Natürlich ist das keine schöne Vorstellung, aber es geht um mehr. Zunächst ist da die – bei Tätlichkeiten immer wieder gerne zitierte – Vorbildfunktion. Wie erklärt die DFL jungen Kickern, dass die Profis spielen dürfen, andere aber nicht? Wie erklärt er es anderen Sportarten, dass er sich über sie stellt? Vorbildhaft ist das nicht.

Dann ist da noch die Sache mit den Fans. Die brauchen den Fußball! Quatsch. Weder dürfen die Fans ins Stadion, noch dürsten sie nach Fußball. Beispiele: In einer YouGov-Umfrage finden es 46 Prozent der Befragten falsch, die Saison ohne Zuschauer zu Ende zu spielen – nur 34 Prozent sprechen sich für Geisterspiele aus. Aus Fankreisen (Organisation „Unsere Kurve“) gibt es Stimmen, dass die unbedingte Fortsetzung des Spielbetriebs nicht im Vordergrund stehe.

Dennoch werden sich diese Fans Spiele ansehen, wenn auch nicht im Stadion. Es ist davon auszugehen, dass auch die Gastronomie wieder geöffnet haben wird. Spätestens hier wird sich zeigen: Fußball und Distanz können nicht gemeinsam funktionieren. Für die Spieler, die sich – idealerweise – eng decken müssen, kann die DFL mit Tests Sorge tragen – für die Fans vor dem Fernseher nicht. Wenn der FC Bayern am 28. Spieltag gegen Borussia Dortmund in Führung geht, werden sich Zuschauer in den Armen liegen – egal wo. Diese Menschen gefährdet die Bundesliga-Fortsetzung. Fußballspiele gelten als „Brandbeschleuniger“ der Corona-Zahlen. Wir sind wochenlang zu Hause geblieben um diesen Brand zu lindern. Ihn wegen Fußball wieder zu entfachen, kann Menschenleben kosten. Entscheidend is’ eben nicht nur auf’m Platz.