Kostenpflichtiger Inhalt: Fastnacht : Klare Kante gegen Rechts und Tausende Teilnehmer bei Rosenmontagszug in Trier (Fotos/Video)

Foto: Hans Krämer

Trier Klare Positionen gegen Rechts – am Rhein und in Trier. Beim größten Rosenmontagsumzug in der Region bekommt unter anderem AfD-Politiker Björn Höcke sein Fett weg.

In Köln weint der Dom, Düsseldorf zeigt den Rassismus als tödliche Waffe: Die rheinischen Karnevalshochburgen haben in den Rosenmontagszügen klar Position gegen Rechts bezogen.

Auch aus dem Trierer Umzug kamen politische Signale. So jubelten die Bundestagsabgeordneten Andreas Steier (CDU) und Katrin Werner (Linke) einträchtig auf dem Wagen einer Trierer Karnevalsgesellschaft den Narren zu.

Foto: Roland Morgen 72 Bilder Rosenmontagsumzug in Trier 2020.

Das durfte man durchaus als Botschaft in Richtung Thüringen verstehen: Schwarz und knallrot gemeinsam – das geht!

In einer anderen Zugnummer Bekam AfD-Politiker Björn Höcke sein Fett weg. Er wurde, was per Gerichtsurteil gestattet ist, als Faschist bezeichnet.