12.02.2021, Österreich, Jochberg: Ein Militärpolizist kontrolliert am Pass Thurn Ausreisende und spricht dabei mit einem Mann in Schutzkleidung, der an einem Bus steht. In Tirol sind wegen der Ausbreitung der südafrikanischen Corona-Variante strenge Ausreisebeschränkungen in Kraft getreten. Ein Verlassen des Bundeslands in Richtung Deutschland oder in angrenzende österreichische Bundesländer ist in den nächsten zehn Tagen nur mit einem negativen Corona-Test möglich, der nicht älter als 48 Stunden sein darf.