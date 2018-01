Vermisster nach Suchaktion an der Kyll gefunden

Topmeld Vermisster

(red) Ein 68-jähriger an Demenz leidender Bewohner Gerolsteins hatte sich am Dienstag, in einem unbeobachteten Moment, aus der Wohnung ins Freie begeben. Nach dem seine Angehörigen zwei Stunden nach ihm gesucht hatten, informierten sie die Polizeiinspektion Daun (PI). Beamte der Wache Gerolstein, der PI Daun, ein Polizeihubschrauber und Kräfte der Feuerwehren starteten eine großangelegte Suchaktion im Stadtgebiet. Schließlich wurde der stark unterkühlte Vermisste in einem unwegsamen Gelände am Ufer der Kyll im Bereich des Kyllwegs gefunden. Er war wohl laut Polizei bereits mehrfach gestürzt. Es ging ihm den Umständen entsprechend gut. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.