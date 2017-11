später lesen Polizei Täter verwüsten Quell-Pavillon in Gerolstein FOTO: Teilen

Einen Schaden von mehreren Tausend Euro haben Unbekannte am Wochenende am Quell-Pavillon beim Rathaus in Gerolstein angerichtet, der derzeit im Inneren umgebaut wird. Mario Hübner