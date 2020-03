Kostenpflichtiger Inhalt: Wegen Coronavirus : Vereine und Veranstalter warnen vor Absagen: „Dann können wir dichtmachen“

Das Trierer Exhaus ist finanziell in Nöten, das Gelände wegen baulicher Mängel geschlossen. Sollte wegen des Coronavirus eine Veranstaltung ausfallen, könnte es auch für den Trägerverein eng werden.

Trier Wer ein Großevent plant, soll sich wegen des Coronavirus an viele neue Empfehlungen halten. Bisher setzt das kaum jemand um, weil es schwer machbar sei. Aber was, wenn es Pflicht wird? Stehen dann auch Unternehmen und Vereine vor dem Aus?

Während in Messehallen gähnende Leere herrscht und Profifußballer beispielsweise in Italien derzeit vor leeren Rängen kicken, finden viele Großveranstaltungen in Deutschland einfach statt. Eine klare Ansage, wie in Zeiten des Coronavirus mit großen Versammlungen zu verfahren ist, fehlt. Bisher gibt es lediglich Empfehlungen. So rät Bundesgesundheitsminister Jens Spahn dringend dazu, Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern abzusagen.

Die Hochschule Trier reagierte gestern prompt und verschob einen für heute geplanten Info-Tag für Schulen. Andere Veranstalter wiederum halten an ihren Plänen fest.In der Region Trier hat bisher nur der Eifelkreis Bitburg-Prüm appelliert, sämtliche Konzerte, Lesungen oder andere Events abzusagen. Trier und die übrigen Landkreise der Region geben keine generelle Empfehlung ab. So oder so liegt die Entscheidung – und die Verantwortung – bisher bei den Veranstaltern.

Vor welch enormen – wenn nicht unerfüllbaren – Herausforderungen diese stehen, zeigt ein Schreiben, in dem das Trierer Gesundheitsamt Organisatoren von Groß-Events Handlungsempfehlungen des Robert Koch Instituts an die Hand gibt. Zur Risikoabschätzung sollen diese nicht nur abklären, ob Menschen mit Grunderkrankungen vor Ort sein werden, sondern auch „sicherstellen, dass niemand an der Veranstaltung teilnimmt, der sich in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten hat oder Kontakt zu einem bestätigten Covid19 Fall hatte.“

Der Landkreis Trier-Saarburg und die Stadt Trier raten zudem, eine Kontaktdatenliste aller Teilnehmer „mit genauen Angaben zur Person inklusive Adresse und Telefonnummer“ zu erstellen, Menschen mit Erkältungssymptomen bei der Einlasskontrolle abzuweisen, einen Mindestabstand von einem Meter zwischen den Teilnehmern zu garantieren und für eine gute Belüftung zu sorgen. „Wir wollen, dass man im Fall der Fälle die Ansteckungskette nachvollziehen kann“, erklärt Thomas Müller, Sprecher der Kreisverwaltung. Sollten Veranstalter all das nicht einhalten können, raten die Verwaltungen, auf Großveranstaltungen zu verzichten.

„Die Handlungsempfehlungen sind so für die Veranstalter nicht zu bewältigen“, sagt der Leiter des Trierer Kulturbüro Exhaus, Thomas Thiel. „Wie soll das gehen? Wir können nicht jeden Besucher fragen, wo er in den letzten Wochen im Urlaub war – auch wegen des Datenschutzes.“

Dass das Coronavirus Auswirkungen auf die Veranstalter-Branche hat, spürt Thiel schon jetzt: „Die Ticketverkäufe gehen stark zurück, weil die Menschen verunsichert sind.“ Zwar würde mit dem Summerblast-Festival im August nur eine „seiner“ Veranstaltungen unter die 1000-Zuschauer-Regelung fallen, diese ist allerdings entscheidend: „Fakt ist: Wenn das Summerblast ausfällt, dann können wir im Exhaus den Laden dichtmachen.“

Ganz so weit geht Oliver Thomé, Geschäftsführer des Veranstalters Poppconcerts zwar nicht, doch auch er sagt eine schwere Zeit voraus: „Das werden einige Unternehmen nicht überleben, Punkt.“ Zu groß seien die finanziellen Einschnitte durch etwaige Absagen – und auch ohne: „Selbst wenn die Konzerte stattfinden, wir verkaufen jetzt schon 20 bis 30 Prozent weniger Tickets.“

Sollten Absagen notwendig werden, dann gehe es nur noch darum „diese Zeit zu überstehen“, und alle Kosten zu reduzieren: „In diesem Worst-Case muss man dann die gesamte Kostenstruktur überdenken“, warnt er. Allein im Rest-März hat Poppconcerts vier Veranstaltungen, bei denen wohl mehr als 1000 Zuschauer kommen werden. Diese finden nach aktuellem Stand statt: „Aber wie das in einigen Tagen aussieht, kann niemand sagen“, so Thomé.

Eine Großveranstaltung war das Basketball-Zweitligaspiel der Römerstrom Gladiators Trier gegen die Nürnberg Falcons am Sonntagabend in der Arena. Mehr als 3000 Zuschauer kamen in die Halle, um sich den Trierer Erfolg anzusehen. Sollte die Empfehlung Spahns, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern abzublasen, in den kommenden Tagen zur Pflicht werden, würde das die Trierer Profibasketballer in arge Bedrängnis bringen. Am 21. März empfängt das Team von Cheftrainer Christian Held Topteam Bremerhaven zum nächsten Heimspiel in der Arena.

Eine Partie, zu der mit Sicherheit wieder weit über 3000 Menschen in die Halle strömen werden. „Stand jetzt gehen wir davon aus, dass gespielt wird“, betont Gladiators-Geschäftsführer Achim Schmitz am Montag. Der Club lebe von den Zuschauereinnahmen.

Er wolle gar nicht darüber nachdenken, was es bedeuten würde, die nächsten Heimspiele beispielsweise vor leeren Rängen austragen zu müssen. „Wir würden Dauerkarten-Kunden verärgern, die für die Spiele bereits gezahlt haben. Wir würden auch Sponsoren verärgern, weil wir unsere Aufgaben nicht mehr erfüllen könnten, die wir vertraglich versprochen haben. Außerdem würden uns die Einnahmen fehlen, die Ausgaben jedoch erhalten bleiben, da wir als Arbeitgeber verpflichtet sind, Löhne weiter zu bezahlen. Das Ganze hätte extreme Auswirkungen für uns.“

Auch Fußball-Oberligist Eintracht Trier muss sich mit der Thematik auseinandersetzen. Im nächsten Heimspiel am Mittwoch, 18. März, empfängt der SVE zu Hause Wormatia Worms – das Südwest-Duell dürfte mehr als 1000 Zuschauer ins Moselstadion locken. Stand gestern soll die Partie mit Fans über die Bühne gegen – weder ein Geisterspiel noch eine Verlegung sind derzeit geplant.

Gleichzeitig sagt SVE-Geschäftsstellenleiter Björn Berens auf TV-Anfrage: „Wir müssen uns Gedanken über die Auswirkungen auf unseren Spielbetrieb machen.“ Im Stadion sollen Hygiene- und Verhaltenstipps für Besucher plakativ platziert werden. In Absprache mit dem Sportamt der Stadt Trier werde zudem dafür Sorge getragen, dass die Seifenspender im gesamten Stadion stets befüllt sind.