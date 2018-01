später lesen Polizei Einbrecher stehlen Bargeld aus Wohnhaus in Trier-Pfalzel FOTO: Frank Göbel / TV FOTO: Frank Göbel / TV Teilen

Unbekannte Täter sind laut Polizei am Mittwoch in der Zeit zwischen 0.45 und 10.15 Uhr in ein Einfamilienhaus in Trier-Pfalzel eingebrochen. Ihre Beute: ein Geldbetrag in dreistelliger Höhe.