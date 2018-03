später lesen Haustiere Tierschutz: Praxen kastrieren Katzen und Kater Teilen

Twittern

Teilen



(red) 13 Tierarztpraxen in Trier und der Region bieten während der Kastrationswochen für Katzen an, Katzen und Kater zu kastrieren. Die Aktion des Tierschutzvereins Trier findet von Montag, 15. Januar, bis Sonntag, 28. Januar, statt. Damit sollen ungewollte Nachkommen verhindert werden. Dass diese Aktion notwendig sei, zeige sich jedes Jahr im Tierheim Trier, so der Verein. Unerwünschte Tiere würden abgegeben, ausgesetzt oder streunten herrenlos umher, ohne Versorgung und Nahrung. Ursache dafür seien sowohl unkastrierte Kater und Katzen aus Privathaushalten als auch frei lebende Straßenkatzen, die sich unkontrolliert fortpflanzen und so für ständigen Zuwachs sorgen. Im vergangenen Jahr wurden während der Kastrationswochen 116 Kastrationen durchgeführt. Tierheime und Tierschutzvereine kommen regelmäßig im Frühjahr und Herbst mit vielen Katzen an ihre Grenzen der Belastbarkeit (der TV berichtete).