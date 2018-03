() Mit der karnevalistischen Kirmes im Bürgerhaus am 20. Januar um 19.33 Uhr und am 21. Januar um 15 Uhr beginnt der Fastnachtsreigen in Detzem. Ausrichter sind der Sportverein und die Winzertanzgruppe. Weitere Termine sind der bunte Nachmittag an Weiberfastnacht, 8. Februar, ab 14.11 Uhr im Bürgerhaus und der Umzug mit anschließender Party am Sonntag, 11. Februar. Der Umzug durchs Dorf startet um 14.11 Uhr.