Kurs zum Erwerb des Motorboot-Führerscheins

Der Wassersportclub (WSC) Schweich-Issel bietet einen fünf Abende umfassenden Intensiv-Kurs zum Erwerb des Motorboot-Führerscheines Binnen an.

Die Ausbildung erfolgt auf dem Clubschiff in Issel. Der Kurs beginnt am Montag, 2. Juli. Die weiteren Abende sind: Dienstag, 3., Mittwoch, 4., Donnerstag, 5. und Freitag, 6. Juli, jeweils um 19.30 Uhr. Prüfungstermin ist Sonntag, 8. Juli. Anmeldeschluss ist Mittwoch, 30. Mai. An diesem Abend findet um 20 Uhr ein Informationsabend auf dem Clubschiff in Issel statt.