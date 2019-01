Ein weißer VW ist am Freitag von einem Unbekannten beschöädigt worden.

() Ein weißer VW Golf ist nach Mitteilung der Polizei am Freitag zwischen 8 und 13 Uhr in der Koblenzer Straße in Wittlich beschädigt worden. Das Auto stand auf dem dortigen Parkstreifen in Höhe der Hausnummer 10 und wurde am vorderen linken Radkasten beschädigt. Der Unfallveurursacher flüchtete.

Hinweise bitte an die Polizei Wittlich, Telefon 06571/9260.