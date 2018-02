Flotte Tänze, gute Sketche

() Die Mannalittcha Mädcha haben den begeisterten Narren im Bürgerhaus ein abwechslungsreiches Programm geboten. Eröffnet wurde die Sitzung von einem flotten Tanz der Mini-Garde. Anschließend wurde gezeigt, wie indiskret es in Wartezimmern zugehen kann. Rita Immik berichtete aus dem Leben einer leidgeprüften Ehefrau, bevor die kleine Garde ihr Können unter Beweis stellte. Angela Simon plauderte aus dem Nähkästchen einer Oma.

Die zweite Hälfte wurde von dem Pfau-Showtanz der Möhnen eröffnet. Die Schlafmützen erbrachten den Beweis dafür, dass im Möhnenverein alle Abläufe durchorganisiert sind, sogar das Umdrehen beim Schlafen. Der folgende Tanz der Großen Garde begeisterte das Publikum. Danach versetzten ein paar Hippies das Publikum mit einem Gesangsvortrag in die analoge Zeit zurück und berichteten über deren Vorzüge. Jenny Krauth berichtete über ein Leben mit einem Mann in der der selben Wohnung. Ein weiterer Höhepunkt war der Tanz der Mittleren Garde. Zum Abschluss zeigten alle Aktiven wie inspirierend die Werbung sein kann. Am Weiberdonnerstag zeigen die Möhnen ihr Programm noch ein Mal in einer Nachmittagssitzung.

Die Aktiven: Mini-Garde: Emilia Zeimentz, Celina Weber, Leonie Schleidweiler, Lucy Jäger, Mia Könen, Viktoria Eisel, Zita Drenovits, Nova Hoffmann, Vanessa Mißkampf, Hannah Nicklaus, Alina Burk; Wartezimmer: Marion Schmitz, Hilde Schmitt, Anja Weber, Conny Petry, Margret Trossen, Alina Roth, Anja Thetard; Ehefrau: Rita Immik; Kleine Garde: Julia Eisel, Laura Maier, Anna Konrad, Amelie Nasse, Jacqueline Weber, Karina Bloch, Elena Diederich, Dina Mißkampf, Viktoria Dell; Oma: Angela Simon; Showtanz Pfau: Nathalie Schifferenz, Conny Petry, Anja Weber, Jenny Krauth, Marion Schmitz, Anja Thetard, Rita Immik, Anne Schleidweiler, Valerie Barbarino, BreAnne Foster, Gaby Diaz Lopez, Andrea Miller; Schlafmützen: Margret Trossen, Hilde Schmitt, Erika Luft, Anita Ludwig, Trudi Simon, Hedi Flesch; Große Garde: Vera Krischel, Angelique Bauer, Celina Morris, Johanna Simon, Marie Simon, Lisa Linden, Sophie Losen; Hippies: Anja Weber, Conny Petry, Alina Roth, Anne Schleidweiler, Anja Thetard, Jenny Krauth, Nathalie Schifferenz, musikalische Begleitung: Christoph Hecking; Leben mit einem Mann: Jenny Krauth; Mittlere Garde: Jasmin Jakobs, Helena Hecking,Elisa Braun, Mara Heckel, Marie Hau, Marielena Bergweiler, Lara Roßwinkel, Laura Leonhard, Collien Klein; Werbung: alle Aktiven. Die nächsten Termine: Kinderkappensitzung am Samstag, 10. Februar, 14.11 Uhr, in der Bürgerhalle in Minderlittgen; gemeinsamer Rosenmontagsumzug der Gemeinden Minderlittgen und Hupperath an Rosenmontag, 12. Februar, um 14.11 Uhr in Minderlittgen.