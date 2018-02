Mit Nonnen und Gelächter

GroßartigeKappensitzung des Karnevalsverein Oestelbachlerchen 1978 Osann e.V.

Mit viel Spaß, Witz und Applaus feierte der KV Osann und rund 300 Gästen die große Kappensitzung in derOestelbachhalle am Samstag den 03.02.2018. Freunde der Nachbarvereine aus Lieser, Sehlem-Esch und der Air-Base in Spangdahlem waren der Einladung zur Sitzung gefolgt und tobten mit durch den Abend. Nach dem Einzug des Sitzungspräsidenten und 1. Vorsitzenden Markus Sailler gemeinsam mit dem Elferrat, zogen die Tollitäten Prinzessin Sophia I mit Prinz Henning I und Kinderprinzessin Hannah II in Begleitung der Funken- und Prinzengarden ein. Nach einer humorvollen und spannenden Ansprache des Prinzenpaares undder Kinderprinzessin, konnten die Akteure ihr Können unter Beweis stellen. Highlights des Abends waren unter anderem der Gardetanz der Funken- und Prinzengarde, der Bauchredner aus Lieser, die Nonnen aus Sehlem-Esch und einige Gesangsbeiträge. Für viel Gelächter sorgte der Vorstand des Karnevalsvereins, der im Vortrag „Tanzschritte“ seine Beweglichkeit und Kreativität unter Beweis stellen musste. Das Männerballett aus Osann stellte einen Tanz der Marionetten vor und erntete vom Publikum dafür viel Applaus. „Die Hühner“ überzeugten mit einem perfekt abgestimmten Schwarzlichttanz. Auch die Showtänze unter dem Motto Safari und La Catrina waren nicht nur optisch ein Highlight, sondern auch akrobatisch eine wahre Pracht.