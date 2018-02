(cb) Die Burgener haben beim Fastnachtszug am Dienstagnachmittag Glück mit dem Wetter. Es ist zwar kalt, aber die Sonne scheint. Wegen eines Todesfalls haben einige Gruppen aber ihre Teilnahme abgesagt. So startet nur ein kleiner Zug mit Wagen und Fußgruppen am Gemeindehaus. Mit dabei sind unter anderem mehrere Robin Hoods, die Burgener Pfauen, Frauen in Galaxy-Kostümen und das Prinzenpaar aus dem Nachbarort Veldenz.

⇥Foto: Clemens Beckmann