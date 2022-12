„Skinny Bitch“ : Cocktail, aber bitte kalorienarm: Das ist der Trenddrink des Jahres

Ein erfrischender Cocktail mit wenig Kalorien und auch noch wenig Kater – geht nicht? Der Longdrink mit dem Namen „Skinny Bitch“ soll dieses Versprechen halten. Manche halten ihn sogar für gesund.

Alkohol ist nicht gerade diätfreundlich. Er enthält fast doppelt so viele Kalorien wie Zucker und hemmt die Fettverbrennung. Cocktails schlagen in der Regel besonders zu buche, denn zum Alkohol gesellen sich in den meisten Rezepten noch süße Säfte, Sirup oder Sahne. Doch es gibt auch leichtere Versionen. Ein Longdrink erfreut sich gerade besonders großer Beliebtheit: „Skinny Bitch“.