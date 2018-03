In der nächsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses Großlittgen am Dienstag, 23. Januar, um 19.30 Uhr im Gemeindebüro geht es unter anderem um Informationen zum Thema Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge, eine Bauvoranfrage und die Teilnahme am Projekt „Zukunfts-Check-Dorf“ im Landkreis Bernkastel-Wittlich.