Der CDU-Kreisvorstand Bernkastel-Wittlich kommt am Montag, 22. Januar, 19 Uhr, im Casino in Wittlich zusammen. Dabei geht es um aktuelle politische Fragen sowie die Vorbereitung des Mitgliederkreisparteitages am 12. März mit Neuwahl des Vorstandes und Aufstellung des CDU-Bewerbers für die Landratswahl und den „Politischen Ascherdonnerstag“ am 15. Februar in Zeltingen-Rachtig.