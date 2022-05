Ukraine-Krieg : Ukrainische Soldaten sollen in Idar-Oberstein ausgebildet werden

Ukrainische Soldaten sollen an der Panzerhaubitze 2000 ausgebildet werden. Foto: dpa Foto: dpa/Philipp Schulze

Idar-Oberstein An der Artillerieschule der Bundeswehr in Idar-Oberstein sollen ukrainische Soldaten ausgebildet werden. Das kündigte Bundesverteidigungsminister Christine Lambrecht an.