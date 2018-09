später lesen NATUR Eifelverein ist unterwegs Teilen

„Vom Islekbalkon-Lauperath“ wandert der Eifelverein am Dienstag, 25. September, 9.30 Uhr, ab dem Marktplatz. In Fahrgemeinschaften geht es von Neuerburg nach Krautscheid-Lauperath. Die Wanderung beginnt am Erna-Hankes Wanderparkplatz gegen 10 Uhr zwischen Krautscheid und Lauperath.