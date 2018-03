Liaison Tonique spielen im Jazzclub

„Liaison Tonique“ spielt am Donnerstag, 1. Februar, ab 20 Uhr im Bitburger Jazzclub in der Brodenheckstraße 15. Der Eintritt ist frei.

Laia Genc, geboren als halbe Türkin, aufgewachsen als ganze Preußin in Berlin, konvertierte sie schließlich in Köln zur rheinischen Frohnatur und hat dort und bei einem Auslandsjahr in Paris Jazzpiano studiert. Unter den zahlreichen Preisen, die sie sich allein oder mit

ihrer „Liaison Tonique“ mit dem Bassisten Markus Braun und dem Schlagzeuger Jens Düppe im In- und Ausland erspielt hat, ist auch der Kölner Jazz Preis 2007.

Weitere Informationen

unter www.jazzei.de