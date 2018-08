Sommerfest des MGV/Kirchenchors „Cäcilia“ Meckel

(red) Das Sommerfest des Männergsangvereins und Kirchenchors „Cäcilia“ Meckel wird am Sonntag, 26. August, gefeiert. Dann ist auch gleichzeitig der alte Kirmessonntag zu begehen anlässlich des Namensfestes des Kirchenpatrons St.

Bartholomäus. Dazu sind nun alle Gäste auf das ehemalige Schulhofgelände eingeladen. Bei gutem Wetter wird bereits am Vorabend ab 20 Uhr der Bierstand eröffnet. Beginn ist am Sonntag, um 9 Uhr mit der heiligen Messe zum Patrozinium in der Pfarrkirche. Eröffnet wird das Fest um 11 Uhr mit einem gemütlichen Frühschoppen. Ab 12 Uhr können sich die Gäste auf das zu einer richtigen Eifeler Kirmes gehörende Kirmesessen, original „Tafelspitz“ mit Boullionkartoffeln und Sauce Remoulade, zubereitet vom Restaurant Schilling‘s, freuen. Daneben gibt es auch wieder Pommes Frites und Bratwurst. Gegen 13 Uhr ist die Spielgemeinschaft der Musikvereine Oberkail-Gindorf-Erdorf erstmals zu Gast in Meckel und freut sich auf hoffentlich viele Zuhörer. Geplant sind zudem einige Überraschungen. Die Meckeler Frauen erfreuen nachmittags wie gewohnt mit ihren Kuchenspezialitäten. Damit auch die Kinder viel Spaß haben, können sie die auf dem Festplatz befindlichen Spielmöglichkeiten des Spielplatzes nutzen.