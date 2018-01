später lesen Soziales Bürgerstiftung erhält erste Spende Teilen

(red) Bei der Vorstellung der neuen Bürgerstiftung vor verschiedenen Multiplikatoren aus der Verbandsgemeinde Daun waren diese so begeistert von den Zielen und der Philosophie der Bürgerstiftung Gesunde Verbandsgemeinde Daun, dass sich Marian Chruscz vom Haus der Gesundheit in Daun spontan dazu entschieden hat, anstelle einer Weihnachtsfeier eine Spende an die Bürgerstiftung Gesunde Verbandsgemeinde Daun zu tätigen. Seine Mitarbeiter waren sofort von der Idee begeistert und verzichteten gerne auf eine Feier, wenn damit gemeinnützige Projekte und Aktivitäten in der Verbandsgemeinde Daun umgesetzt werden können. Die Bürgerstiftung Gesunde Verbandsgemeinde Daun fördert bürgerschaftliches Engagement in der Region. Mit den Spenden oder Zuwendungen können wichtige Anliegen von Einrichtungen, Vereinen oder sonstigen Organisationen unterstützt werden.