Unterstützung bei der Suche nach Fachkräften

(red) Es ist für Unternehmen unverzichtbar, für Fachkräfte attraktiv zu sein. Gute Leute zu finden, wird dabei branchenübergreifend aber immer schwieriger. Daher hat es sich die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) Vulkaneifel zum Ziel gesetzt, die Arbeitgeber im Kreis Vulkaneifel – vom Handwerk über den Handel und den Dienstleistungsbereich, bis hin zur Industrie – dabei zu unterstützen, ihren persönlichen Eifelstarter zu finden.

Mit der kostenfreien Seminarreihe sollen die Unternehmen die Zielgruppen ihrer Stellenanzeigen und Rekrutierungsmaßnahmen besser kennenlernen.

Bei der nächsten Veranstaltung am Montag, 19. November, (13 bis 17 Uhr im TGZ), geht es um die moderne Stellenanzeige von A bis Z. Weiter geht es am Montag, 3. Dezember, mit dem Thema „Die Karriereseite – Bewerber gewinnen“ (ebenfalls von 13 bis 17 Uhr im TGZ in Nerdlen). Am Mittwoch, 16. Januar, geht es im TGZ (13 bis 17 Uhr) um „Erfolgreiche Recruiting-Kanäle trotz Fachkräftemangel“.

Eine Anmeldung ist vorab unter Telefon 06592/933-200 oder per E-Mail an christina.kirst@vulkaneifel.de erforderlich. Die Seminare können einzeln oder als Paket in Anspruch genommen werden. Die Teilnehmerzahl ist jeweils begrenzt.