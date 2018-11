später lesen Gewalt gegen Frauen Ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen Teilen

Twittern

Teilen



Anlässlich des internationalen Gedenktages „Nein zu Gewalt an Frauen“ setzt Terre des femmes ein Zeichen. Für Sonntag, 25. November, lädt der Verein für Menschenrechte der Frau dazu ein, von 14 bis 17 Uhr in der Mutter-Kind Gruppe Schwalbennest, Hochwaldstraße 5, in Morbach, gemeinsam mit ihm die Fahne „Frei leben ohne Gewalt“ zu hissen.