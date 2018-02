Der Gemeinderat von Immert behandelt in seiner Sitzung am Mittwoch, 28. Februar, die Außenanlagen am Gemeindehaus und die Bündelausschreibung für den kommunalen Strombedarf. Es geht auch um eine Wander-Infotafel. Zu Beginn der Sitzung steht auch eine Einwohnerfragestunde auf der Tagesordnung. Die Sitzung beginnt um 19.30 Uhr im Gemeindehaus in Immert.