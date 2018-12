später lesen Blaulicht Polizei sucht Diebe in Gonzerath Teilen

In der Hauptstraße in Morbach-Gonzerath ist in der Nacht auf Sonntag, 2. Dezember, zweimal eingebrochen worden. Die Polizei vermutet die gleichen Täter hinter den Einbrüchen in eine Gaststätte und in ein Lebensmittelgeschäft.